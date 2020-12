Liga, anticipi della 15^ giornata: Siviglia corsaro a Valencia. Pari fra Elche e Osasuna

Sono appena terminate le gare delle ore 17.30 valide come anticipo della 15^ giornata della Liga. Pareggio per 2-2 fra Elche e Osasuna con le reti di Fidel e Carrillo per i padroni di casa e di Garcia e Branca per gli ospiti.

Vince invece in casa del Valencia il Siviglia di Julen Lopetegui grazie alla rete dell’ex Milan Suso.

Con questi risultati il Siviglia sale al 5° posto con 23 punti, il Valencia rimane fermo a 15 dove viene raggiunto dall’Elche. Osasuna che, infine, sale a quota 12.