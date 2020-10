Liga, il grande ex Parejo punisce il Valencia e regala la vetta solitaria al Villarreal

vedi letture

Vittoria pesante per il Villarreal che ha battuto 2-1 il Valencia volando in testa alla classifica. Il Sottomarino giallo è passato in vantaggio dopo appena sei minuti dall'inizio della gara grazie al rigore di Paco Alcacer ma prima dell'intervallo gli ospiti hanno trovato il pareggio con Guedes. Nella ripresa ci ha pensato il grande ex Dani Parejo a punire il Valencia e a regalare tre punti importanti al Villarreal che sale così in vetta a 11 punti, a +1 su Real Madrid, Cadiz e Granada. Resta a quota 7 il Valencia.



LIGA - TURNO 6

SABATO

Granada-Siviglia 1-0

Celta Vigo-Atl. Madrid 0-2

Real Madrid-Cadiz 0-1

Getafe-Barcellona 1-0

DOMENICA

Eibar-Osasuna 0-0

Athl. Bilbao-Levante 2-0

Villarreal-Valencia 2-1

18.30 Alaves-Elche 2-0

18.30 Huesca-Valladolid

21.00 Betis-Real Sociedad