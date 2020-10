Liga, l'Atletico Madrid stecca ancora nonostante Suarez: contro il Villarreal finisce 0-0

Secondo 0-0 consecutivo per l'Atletico Madrid di Diego Simeone nel match delle ore 16.00 contro il Villarreal. I colchoneros non sono riusciti a sbloccare la sfida, resta dunque il solito problema in attacco nonostante l'arrivo di Luis Suarez. L'uruguagio ex Barcellona ha giocato 70', ma non è riuscito a scardinare la difesa ospite. Dopo la sosta i madrileni saranno impegnati al Balaidos contro il Celta Vigo.