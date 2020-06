Liga, solo pari per il Barça a Siviglia: 0-0, il Real prepara l'aggancio in vetta

Finisce 0-0 il terzo anticipo del trentesimo turno della Liga. Il Barcellona non riesce a superare l'insidioso ostacolo rappresentato dal Siviglia (terzo in classifica) e manca la possibilità di staccare il Real, che domenica potrebbe agganciare in vetta i rivali di sempre in caso di vittoria sul difficile campo della Real Sociedad. Gli andalusi sfiorano addirittura il colpaccio in pieno recupero, ma Reguilón si divora la rete da due passi, strozzando in gola l'urlo dell'ex Lopetegui. Poco più di mezzora per Arthur, obiettivo della Juventus, e per Suso, entrato in partita in modo rivedibile

Giocate oggi

Granada-Villarreal 0-1: 11' Moreno

Maiorca-Leganés 1-1: 9' Sevilla (M), 87' Oscar (L)

Siviglia-Barcellona 0-0

Sabato 20 giugno

14:00 Espanyol-Levante

17:00 Athletic Bilbao-Real Betis

19:30 Getafe-Eibar

22:00 Atlético Madrid-Real Valladolid

Domenica 21 giugno

14:00 Celta Vigo-Alavés

19:30 Valencia-Osasuna

22:00 Real Sociedad-Real Madrid

Classifica

1. Barcellona 65

2. Real Madrid 62

3. Siviglia 52

4. Atlético Madrid 49

5. Real Sociedad 47

6. Getafe 47

7. Villarreal 47

8. Valencia 43

9. Granada 42

10. Athletic Bilbao 39

11. Levante 35

12. Alavés 35

13. Osasuna 35

14. Betis 34

15. Valladolid 33

16. Eibar 28

17. Celta Vigo 27

18. Maiorca 26

19. Espanyol 24

20. Leganés 24