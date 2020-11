Ligue 1, brutto tonfo del Nizza in casa: il Dijon vince 3-1 e trova il primo successo

Brutta sconfitta rimediata dal Nizza che in casa è stato battuto 3-1 dal Dijon ultimo in classifica. Prima vittoria in campionato per gli ospiti, trascinati dalla doppietta di Mama Balde e dalla rete di Ngonda mentre a nulla è servito il rigore trasformato da Gouiri. Con questo successo il Dijon sale a 7 punti ma resta ultimo mentre il Nizza resta a quota 17 dopo il secondo ko di fila.