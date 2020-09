Ligue 1, il Marsiglia si ferma ancora: 1-1 contro il Lille. Germain salva l'OM nel finale

Seconda gara senza vittoria per l'Olympique Marsiglia che non è andato oltre l'1-1 contro il Lille. E gli ospiti sono passati in vantaggio al 47' con Luiz Araujo ma nel finale sono stati beffati dalla rete di Germain, entrato al posto di Thauvin e subito in gol per regalare almeno un punto all'OM. Con questo pareggio la squadra di Villas-Boas sale a 7 punti e il Lille a quota 8.