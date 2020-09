Ligue 1, il Nizza cade sotto i colpi di Congre: contro il Montpellier finisce 3-1

Finisce 3-1 il match dello Stade de la Mosson tra Montpellier e Nizza. Vittoria importante per i padroni di casa, la prima in questa stagione: a decidere la sfida Laborde e Congre, autore di una doppietta nel secondo tempo. Inutile la rete messa a segno da Dante al 69', il Nizza non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva. Tra tre giorni il Montpellier recupererà la sfida col PSG, così come il Nizza che sfiderà la compagine di Tuchel per il quarto turno.