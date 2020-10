Ligue 1, la classifica aggiornata: il Lille aggancia il PSG in vetta, balzo del Lione

Dopo le gare delle domenica, in Ligue 1 è arrivato l'aggancio del Lille al PSG in vetta alla classifica. Nonostante il pareggio per 1-1 in casa del Nizza, il Lille riesce a rimanere in vetta mentre il Rennes scivola a -3 dopo il ko casalingo contro l'Angers, Vittoria importante conquistata dal Lione che fa un bel balzo in avanti, resta dietro invece il Monaco.



CLASSIFICA: PSG 18, Lille 18, Rennes 15, Marsiglia 15, Nizza 14, Lione 13, Lens 13, Angers 13, Bordeaux 12, Metz 11, Montpellier 11, Monaco 11, St. Etienne 10, Brest 9, Nantes 8, Nimes 8, Lorient 7, Strasburgo 6, Reims 5, Dijon 2.