Ligue 1, tris del Monaco al Nimes. Vittorie esterne per Montpellier, Angers e Brest

Nel pomeriggio di Ligue 1, è arrivata la vittoria del Monaco che ha rifilato un netto 3-0 al Nimes grazie ai gol di Diop, Gelson Martins e Kevin Volland. Con questo successo la squadra di Kovac sale al terzo posto in classifica e raggiunge il Lione. Vittoria esterna per il Montpellier che ha trionfato 1-0 in casa del Lorient grazie alla rete di Skuletic. Vincono in trasferta anche Angers e Brest che hanno battuto rispettivamente Lens 3-1 e Metz 2-0.

LIGUE - Turno 12

Lens-Angers 1-3

Lorient-Montpellier 0-1

Metz-Brest 0-2

Monaco-Nimes 3-1