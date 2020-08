Lille, colpo Jonathan David per l'attacco. E salta Morelos: ecco la richiesta dei Rangers

Il Lille ha individuato in Jonathan David il sostituto di Victor Osimhen, attaccante trasferito al Napoli. Il club francese ha chiuso l'accordo col Gent per l'acquisto del giocatore canadese classe 2000, che costerà oltre 30 milioni di euro. Secondo 'Voix du Nord', previste per domani le visite mediche di David.

La scelta del Lille condiziona anche il mercato di Alfredo Morelos, colombiano in forza ai Glasgow Rangers che anche nell'ultimo fine settimana ha messo a segno una doppietta nel 3-0 rifilato al S.Mirren. Morelos, col Lille che a questo punto si defila, viene valutato dal club scozzese 20 milioni di euro. In tanti stanno valutando il suo profilo, compresi i club italiani alla ricerca di un attaccante.