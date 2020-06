Lille, Galtier ammette: "Solo un club in Ligue 1 non è obbligato a vendere ed è il PSG"

Il tecnico del Lille Cristophe Galtier ha parlato ai microfoni di Canal Football Club delle cessioni nel corso del mercato: "C'è solo un club che non è obbligato a vendere in Ligue 1 ed è il PSG. Tutti gli altri sono costretti a vendere e fare come facciamo noi, ma non lo ammettono".