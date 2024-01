Ufficiale Lille, un difensore per Fonseca: c'è il giovane Fernandes dall'Arouca. I dettagli

Innesto in difesa per il Lille. La formazione francese ha posizionato un tassello nella scacchiera di Paulo Fonseca. Un centrale giovane proveniente dal campionato portoghese che può crescere e trovare continuità di rendimento proprio con il suo connazionale in panchina. Si tratta di Rafael Fernandes che è stato ufficializzato dai transalpini proprio in queste ore.

I dettagli

L'operazione si è chiusa a titolo definitivo con il Lille che andrà a pagare l'Arouca, club di provenienza del classe 2002, circa 1,5 milioni di euro, con il ragazzo che andrà a firmare un contratto fino al 2028.

Chi è Fernandes?

Difensore centrale molto forte fisicamente. Nella formazione lusitana ha collezionato 14 presenze fra campionato e coppa nazionale mentre nelle due partite di qualificazione alla fase a gironi di Conference League non è stato schierato. In quell’occasione l’Arouca ha vinto 2-1 la gara di andata contro il Brann ma poi ha perso 3-1 il ritorno venendo eliminato.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota stampa pubblicata sul sito ufficiale del club: "Il LOSC è lieto di annunciare oggi l’ingaggio di un nuovo nazionale portoghese Under 21, Rafael Fernandes (21 anni). Il promettente e solido difensore centrale (1m91, 83kg) ha firmato con i Mastini fino al 2028, da Arouca (Liga Portogallo)".