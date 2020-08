Lineker: "Sterling ha chiesto il video di Tottenham-City 4-3. Non vuole che accada più"

L'eliminazione subita contro il Tottenham nella scorsa edizione della Champions League non è proprio andata giù a Raheem Sterling, al quale fu annullato il gol che avrebbe sancito il passaggio del turno del Manchester City, nel finale di una delle partite più folli della storia della competizione (4-3 il risultato). E l'attaccante inglese sarebbe partito proprio da quell'episodio per diventare più forte e riprovare, insieme ai compagni, a dare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie. Lo ha confessato Gary Lineker, che ha raccontato: "Sterling ha contattato BT Sport per chiedere il video della partita. Non solo per vedere la sua prestazione, ma per ritrovare quella sensazione amara derivante dalla sconfitta. Voleva assicurarsi per non succedesse più".