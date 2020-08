Lione, Garcia: "Col City conterà la qualità della squadra e ci vorrà sicuramente più corsa"

Alla vigilia del match contro il Manchester City, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza: "Abbiamo visto le partite post-lockdown del City. Non è il sistema di gioco che conta ma il modo in cui giochi, la qualità della squadra. Ci vorrà sicuramente più corsa. Possiamo fare delle uscite di palla interessanti, per fare il pressing. Dovremo mettere in campo i nostri argomenti per mettere in difficoltà il Manchester City. Anche i cinque cambi sono importanti. Chi verrà chiamato sarà importante, come abbiamo visto nei primi due quarti di finale".