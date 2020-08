Lipsia, Adams: "Felice per aver aiutato la squadra, col PSG saremo pronti"

vedi letture

Le dichiarazioni di Adams dopo Lipsia-Atletico Madrid 2-1.

Entrare e segnare il gol della storica qualificazione alle semifinali di Champions League. Non poteva chiedere di meglio Tyler Adams, centrocampista del Lipsia che ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo contro l'Atletico Madrid: "Per i primi 60 minuti è stata una partita tirata, durante la quale abbiamo messo tutto in campo. Sono felice di aver aiutato la squadra: pensavo di giocare dall’inizio, ma sono entrato dalla panchina e sono risultato comunque decisivo. Complimenti ai miei compagni, che hanno dato tutto: venivamo da 40 giorni di stop e non tutti hanno i 90 minuti. Sappiamo che il PSG è una grande squadra: dovremo recuperare le energie e ci faremo trovare pronti".