Lipsia-Basaksehir 2-0, Nagelsmann: "Non sono soddisfatto al 100% ma felice per i 3 punti"

Nonostante il successo nella partita d'esordio della fase a gironi di Champions League, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann non si è mostrato soddisfatto della prestazione contro il Basaksehir: "Non sono soddisfatto al 100% ma non avremmo fatto comunque più punti giocando un grande calcio, quindi sono felice. Ho visto che alcuni giocatori erano un po' stanchi. Fino al 2-0 abbiamo giocato bene, poi abbiamo avvertito la stanchezza, ma il Basaksehir non ha avuto una grande occasione da gol nel secondo tempo".