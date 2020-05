Lipsia, Gulacsi fa autocritica: "Non abbiamo giocato bene, troppi palloni persi"

Dopo il pareggio per 2-2 contro l'Hertha Berlino, il portiere del Lipsia Peter Gulacsi ha dichiarato: "Non abbiamo giocato bene. A centrocampo abbiamo perso troppi palloni e non siamo riusciti a mettere molto in difficoltà la difesa avversaria. Siamo stati poco fortunati ma dobbiamo accettare il punto".