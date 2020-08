Lipsia, Nagelsmann: "Avevamo le idee chiare, determinante il nostro calcio offensivo"

Le dichiarazioni di Nagelsmann dopo Lipsia-Atletico Madrid.

Prosegue il cammino in Champions League del Lipsia, che batter per 2-1 l'Atletico Madrid. A fine gara, il tecnico dei tedeschi Julian Nagelsmann ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' vero che siamo stati fortunati sul secondo gol, ma siamo stati anche bravi a creare lo spazio giusto. Puoi aspettarti di tutto in Champions, ma devi avere ben chiare le idee su quello che vuoi creare e noi le avevamo. Il nostro primo tempo è stato positivo, mentre nella ripresa siamo stati meno brillanti. Il nostro calcio offensivo ha fatto la differenza, l’Atletico non ha creato molto".