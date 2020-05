Lipsia, Sabitzer-gol al ritorno da titolare. L'austriaco aveva contratto il coronavirus

vedi letture

Un gol e un assist per Marcel Sabitzer, fra i protagonisti del 5-0 del Lipsia a Magonza. L'austriaco è tornato fra i titolari sabato, dopo aver giocato appena 21 minuti nella partita contro il Friburgo, poiché in ritardo di condizione rispetto ai compagni di squadra. Secondo quanto rivelato dalla Bild il giocatore era risultato positivo al coronavirus tre settimane e mezzo fa e quindi messo in quarantena dopo aver consultato lo staff medico del Lipsia. Il calciatore, si legge, non ha mostrato sintomi e i test successivi infine hanno dato esito negativo. Tuttavia Sabitzer ha perso parte della preparazione. Sulla questione il Lipsia non ha voluto rilasciare alcun commento. Nei giorni scorsi Sabitzer è stato accostato al Milan: il centrocampista offensivo, 26 anni, sarebbe un calciatore molto stimato da Ralf Rangnick.