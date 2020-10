live Barcellona, Pjanic: "Contento di tornare a Torino. Su Messi e Ronaldo..."

Il centrocampista del Barcellona ed ex Juventus Miralem Pjanic presenta la sfida di Champions League contro i bianconeri in conferenza stampa:

Miralem Pjanic prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza.

Che partita ti aspetti domani?

"Son davvero contento di tornare qui e di giocare con la mia ex squadra. Ho dei ricordi positivi, ho passato quattro anni bellissimi qui e sono contento di rivedere le persone con cui ho lavorato e felice di vedere la squadra e tutto lo staff. Sarà una partita difficile. Conosco bene la mentalità che hanno qui".

Come ti stai trovando al Barcellona?

"Voglio giocare ogni partita chiaramente, ma mi sto adattando. Voglio entrare in squadra al più presto. Quello che mi importa è che la squadra faccia bene sia in campionato che in Champions. Sono qui per aiutarla, sto facendo del mio meglio e poi toccherà al mister scegliere".

Cosa pensi di Griezmann?

"Per lui è importante fare gol, lui è un grande giocatore e sono sicuro che farà bene nelle prossime partite. Come tutti gli attaccanti deve segnare per sentirsi bene. Sarà importante che cominci a fare gol in modo da avere più peso per la squadra".

Cosa vedi di diverso nella Juve rispetto all'anno scorso?

"C'è un nuovo allenatore e hanno bisogno di tempo per ambientarsi. Qui sono tutti forti, Pirlo sarà aiutato da tutti compresi i più anziani. Qua non esistono problemi. Mi aspetto domani una partita difficile perché li conosco, ci aspetta una gara combattuta. Vogliamo finire primi nel gruppo e ci proveremo".

Domani non ci sarà il pubblico ti dispiace e cosa vi siete detti con Messi?

"Sarei stato contento di salutare il pubblico, speriamo si risolva al più presto questa situazione. Con Leo ho parlato degli anni che ho passato qua, della storia, poi lui è ben informato sulla Juve".

Ti sarebbe piaciuto essere allenato da Pirlo?

"Chiaro che mi sarebbe piaciuto avere Pirlo come allenatore ma ho accettato questa nuova sfida. Spero di fare grandi cose al Barcellona".

Che sensazione è aver potuto giocare sia con Ronaldo che con Messi?

"Avere l'opportunità di giocare con entrambi è eccezionale per la mia carriera ed è un grandissimo piacere essermi allenato e potermi allenare con loro".

Cosa racconterai ai nipotini? Messi ti ha chiesto qualcosa di Ronaldo?

"Racconterò che sono stati i due giocatori più forti di tutti tempi forse. La mia è un'opportunità che in pochi hanno avuto. Leo non ha chiesto niente, conosce molto bene tutto".

