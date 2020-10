LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 18:55) - Dundalk avanti con Murray!!!

live DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 18:55) - Dundalk avanti con Murray!!!

Calcio d'inizio alle ore 18:55 della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021 dal gruppo A al gruppo F

18:41 - Le formazioni ufficiali delle partite della 1ª giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021 in programma alle ore 18:55:

UEFA EUROPA LEAGUE 2020/2021

FASE A GIRONI

GRUPPO A

CSKA SOFIA-CFR CLUJ 0-0

Marcatori:

0' - Calcio d'inizio.

CSKA Sofia (4-2-3-1) : Busatto; Vion, Antov (C), Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

A disp.: Evtimov (GK), Geferson, Henrique, Beltrame, Zanev, Keita, Peñaranda, Turitsov, Ahmedov.

All.: Stamen Belchev.

CFR Cluj (4-3-1-2) : Bălgrădean; Sušić, Paulo Vinícius, Burcă, Camora (C); Deac, Hoban, Đoković; Păun; Rondón, Debeljuh.

A disp.: Sandomierski (GK), Manea, Omrani, Pereira, Ciobotariu, Latovlevici, Chipciu, Vojtuš, Cestor, Itu, Joca, Cârnaţ.

All.: Dan Petrescu.

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia).

Assistente 1: Mustafa Eyisoy (Turchia).

Assistente 2: Cevdet Komurcuoglu (Turchia).

Quarto Ufficiale: Koray Gençerler (Turchia).

GRUPPO B

DUNDALK-MOLDE 1-0

Marcatori: 35' Murray (Dundalk).

35' - GOL DUNDALK!!! Mountney, dalla fascia destra, crossa al centro per Murray che, di testa, trafigge l'estremo difensore avversario, Linde, sulla sinistra.

20' - Ammonito Gregersen nel Molde per un fallo ai danni di un avversario.

0' - Calcio d'inizio.

Dundalk (4-3-3) : Rogers; Gannon, Gartland, Cleary, Leahy; Murray, Shields (C), Sloggett; Mountney, Hoban, Duffy.

A disp.: McCarey (GK), Hoare, Flores, McEleney P., Čolović, Dummigan, Wynnne, Kelly, McMillan, Boyle.

All.: Shane Keegan.

Molde (4-3-3) : Linde; Pedersen, Bjørnbak, Gregersen, Haugen; Aursnes, Wolff Eikrem (C), Hussain; Hestad E., Omoijuanfo, Bolly.

A disp.: Craninx (GK), Ranmark (GK), Risa, Sinyan, Moström, Ellingsen, Knudtzon, Christensen, Brynhildsen, Ulland Andersen.

All.: Erling Moe.

Arbitro: Petri Viljanen (Finlandia).

Assistente 1: Mika Lamppu (Finlandia).

Assistente 2: Riku Vihreävuori (Finlandia).

Quarto Ufficiale: Joni Hyytiä (Finlandia).

RAPID VIENNA-ARSENAL 0-0

Marcatori:

27' - Ammonito Lacazette nell'Arsenal per un fallo ai danni di un avversario.

15' - Ammonito Grahovac nel Rapid Vienna per un fallo ai danni di un avversario.

0' - Calcio d'inizio.

Rapid Vienna (3-4-3) : Strebinger; Stojković, Hofmann M., Barać; Arase, Ljubicic (C), Grahovac, Ullmann; Kara, Ritzmaier, Fountas.

A disp.: Unger (GK), Gartler (GK), Sonnleitner, Schick, Petrovič, Alar, Knasmüllner, Greiml, Kitagawa, Sulzbacher, Ibrahimoglu, Savić.

All.: Dietmar Kühbauer.

Arsenal (4-4-2) : Leno; Cédric, David Luiz, Gabriel, Kolašinac; Pépé, Partey, Elneny, Saka; Nketiah, Lacazette (C).

A disp.: Rúnarsson (GK), Macey (GK), Bellerín, Tierney, Aubameyang, Maitland-Niles, Mustafi, Nelson, Willock, Xhaka.

All.: Mikel Arteta.

Arbitro: Pavel Královec (Repubblica Ceca).

Assistente 1: Ivo Nadvornik (Repubblica Ceca).

Assistente 2: Tomáš Mokrusch (Repubblica Ceca).

Quarto Ufficiale: Karel Hrubes (Repubblica Ceca).

GRUPPO C

BAYER LEVERKUSEN-NIZZA 2-1

Marcatori: 11' Amiri (Bayer Leverkusen), 16' Alario (Bayer Leverkusen), 31' Gouiri (Nizza).

32' - Ammonito Gouiri nel Nizza per un fallo ai danni di un avversario.

31' - GOL NIZZA!!! Gouiri, dopo aver ricevuto palla da Nsoki, prende la mira e, di destro, trafigge l'estremo difensore avversario, Hradecky, nell'angolino basso alla destra.

16' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Alario, servito nei pressi del lato corto sinistro dell'area di rigore avversaria, controlla, prende la mira e, con il mancino, trafigge l'estremo difensore del Nizza, Benitez, sotto il sette sul primo palo.

11' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Amiri, servito in area di rigore avversaria da Bailey, controlla e, dai pressi del vertice destro dell'area piccola del Nizza, calcia a rete. Il rasoterra ad incrociare del numero 11 del Bayer Leverkusen trafigge Benitez in uscita.

0' - Calcio d'inizio.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hradecky; Bender L. (C), Bender S., Tapsoba, Wendell; Palacios, Baumgartlinger; Diaby, Amiri, Bailey; Alario.

A disp.: Grill (GK), Lomb (GK), Tah, Dragović, Demirbay, Jedvaj, Sinkgraven, Wirtz, Gedikli, Bellarabi.

All.: Peter Bosz.

Nizza (3-5-2) : Benitez; Robson Bambu, Dante (C), Nsoki; Lotomba, Boudaoui, Schneiderlin, Lees-Melou, Kamara; Dolberg, Gouiri.

A disp.: Cardinale (GK), Daniliuc, Maolida, Claude-Maurice, Coly, Ndoye, Thuram, Atal, Danilo, Rony Lopes, Pelmard, Trouillet.

All.: Patrick Vieira.

Arbitro: Fran Jović (Croazia).

Assistente 1: Ivica Modrić (Croazia).

Assistente 2: Hrvoje Radić (Croazia).

Quarto Ufficiale: Mario Zebec (Croazia).

HAPOEL BEER-SHEVA-SLAVIA PRAGA 0-0

Marcatori:

25' - Ammonito Bareiro nell'Hapoel Beer-Sheva per un fallo ai danni di un avversario.

0' - Calcio d'inizio.

Hapoel Beer-Sheva (5-4-1) : Levita; Dadia, Miguel Vítor (C), Taha, Kabha, Goldberg; Sallalich, Bareiro, Josué, Acolatse.

A disp.: Rahamim (GK), Keltjens, Tzedek, Shviro, Twito, Yosefi, Madmon, Ratson, Gamoun, Varenne, Meli, Hatuel.

All.: Josef Abukasis.

Slavia Praga (4-4-2) : Kolář; Bořil (C), Kúdela, Hovorka, Dorley; Malinský, Traoré, Ševčík, Provod; Musa, Tecl.

A disp.: Stejskal (GK), Kovář (GK), Zima, Stanciu, Sima, Kuchta, Masopust, Lingr.

All.: Jindřich Trpišovský.

Arbitro: Lawrence Visser (Belgio).

Assistente 1: Thibaud Nijssen (Belgio).

Assistente 2: Rien Vanyzere (Belgio).

Quarto Ufficiale: Bram Van Driessche (Belgio).

GRUPPO D

STANDARD LIEGI-RANGERS 0-1

Marcatori: 19' rig. Tavernier (Rangers).

19' - Dal dischetto si presenta Tavernier... GOL RANGERS!!! Il destro del capitano dei Rangers trafigge l'estremo difensore avversario, Bodart, nell'angolino basso alla sinistra.

18' - Ammonito Gavory nello Standard Liegi per il precedente fallo da rigore.

18' - RIGORE RANGERS!!! Gavory intercetta il pallone con una mano. Per il direttore di gara è calcio di rigore in favore degli ospiti.

0' - Calcio d'inizio.

Standard Liegi (4-1-4-1) : Bodart; Fai, Vanheusden (C), Dussenne, Gavory; Bokadi; Lestienne, Cimirot, Bastien, Amallah; Muleka.

A disp.: Gillet (GK), Henkinet (GK), Čop, Oularé, Carcela, Sylvestre, Shamir, Boljević, Avenatti, Jans, Pavlovic, Laifis.

All.: Philippe Montanier.

Rangers (4-3-3) : McGregor A.; Tavernier (C), Goldson, Balogun, Barišić; Arfield, Hagi, Kamara; Jack, Morelos, Kent.

A disp.: McLaughlin (GK), Ughelumba, Helander, Davis S., Itten, Patterson, Aribo, Barker, Stewart, Roofe, Barjonas, King.

All.: Steven Gerrard.

Arbitro: Jakob Kehlet (Danimarca).

Assistente 1: Heine Sørensen (Danimarca).

Assistente 2: Lars Hummelgaard (Danimarca).

Quarto Ufficiale: Jens Maae (Danimarca).

LECH POZNAŃ-BENFICA 1-1

Marcatori: 9' rig. Pizzi (Benfica), 15' Ishak (Lech Poznań).

17' - Ammonito Crnomarković nel Lech Poznań.

15' - GOL LECH POZNAŃ!!! Czerwiński, dal lato corto destro dell'area di rigore avversaria, serve un preciso rasoterra al centro, con il destro, per l'accorrente Ishak che, inseritosi sul secondo palo, realizza il tap in vincente con il sinistro.

9' - Dal dischetto si presenta Pizzi... GOL BENFICA!!! Il piatto destro rasoterra del numero 21 del Benfica trafigge, nell'angolino basso alla destra, l'estremo difensore del Lech Poznań, Bednarek, spiazzandolo.

8' - RIGORE BENFICA!!!

4' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto corto, il pallone arriva a Moder che, dai 25m, calcia a rete. La conclusione del numero 15 del Lech Poznań termina ampiamente a lato alla destra della porta avversaria.

0' - Calcio d'inizio.

Lech Poznań (4-4-1-1) : Bednarek; Czerwiński, Dejewski, Crnomarković, Puchacz (C); Skóraś, Pedro Tiba, Moder, Kamiński; Ramirez; Ishak.

A disp.: Malenica (GK), Kravets, Rogne, Muhar, Marchwiński, Katcharava, Szymczak, Awaed, Klupś, Niewiadomski.

All.: Dariusz Zuraw.

Benfica (4-3-3) : Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Taarabt, Gabriel, Pizzi (C); Everton, Nuñez, Waldschmidt.

A disp.: Leite (GK), Cervi, Seferović, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Rafa Silva, Weigl, Jardel, Pedrinho, Nuno Tavares, Gonçalo Ramos, Ferro.

All.: Jorge Jesus.

Arbitro: Nikola Dabanović (Montenegro).

Assistente 1: Vladan Todorović (Montenegro).

Assistente 2: Srdan Jovanovic (Montenegro).

Quarto Ufficiale: Miloš Bošković (Montenegro).

GRUPPO E

PSV-GRANADA 0-0

Marcatori:

0' - Calcio d'inizio.

PSV (4-3-3) : Mvogo; Dumfries (C), Baumgartl, Boscagli, Max; Götze, Sangaré, Hendrix; Ihattaren, Malen, Mauro Júnior.

A disp.: Unnerstall (GK), Müller (GK), Viergever, Fein, Madueke, Piroe, De Haas, Ledezma, Luis Felipe, Matuta, Sambo.

All.: oger Schmidt.

Granada (4-2-3-1) : Rui Silva; Foulquier, Germán (C), Vallejo, Neva; Milla, Herrera; Machis, Gonalons, Antonio Puertas; Molina.

A disp.: Banacloche (GK), Fabrega (GK), Nehuen Pérez, Suárez, Brice, Montoro, Kenedy, Alberto Soro.

All.: Diego Martínez.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).

Assistente 1: Thorsten Schiffner (Germania).

Assistente 2: Marco Achmüller (Germania).

Quarto Ufficiale: Tobias Stieler (Germania).

PAOK-OMONOIA 0-1

Marcatori: 16' Bautheac (Omonoia).

17' - Ammonito Bautheac nell'Omonoia per un fallo ai danni di un avversario.

16' - GOL OMONOIA!!! Bautheac, servito a centro area da Lecjaks, prende la mira e, con il mancino, trafigge Živko Živković centralmente.

0' - Calcio d'inizio.

PAOK (3-4-3) : Živković Ž.; Ingason, Varela, Michailidis; Léo Matos (C), Schwab, Esiti, Giannoulis; Murg, Čolak, Živković A.

A disp.: Paschalakis (GK), Soares, Mihaj, Świderski, Tzolis, Lyratzis, Biseswar, Ninua, Douglas Augusto, Tsiggaras, Koutsias.

All.: Abel Ferreira.

Omonoia (4-1-4-1) : Fabiano; Hubočan, Lüftner, Lang, Lecjaks; Vítor Gomes; Papoulis, Tzioni, Jordi Gómez (C), Bautheac; Ďuriš.

A disp.: Panayi (GK), Kyriakidis (GK), Shehu, Kiko, Sene, Panayiotou, Kousoulos, Mavrias, Thiago, Loizou, Kakoulli, Asante.

All.: Henning Berg.

Arbitro: Bobby Madden (Scozia).

Assistente 1: David Roome (Scozia).

Assistente 2: Graeme Stewart (Scozia).

Quarto Ufficiale: Donald Robertson (Scozia).

GRUPPO G

RIJEKA-REAL SOCIEDAD 0-0

Marcatori:

1' - Ammonito Andrijašević nel Rijeka per un fallo ai danni di un avversario.

0' - Calcio d'inizio.

Rijeka (5-4-1) : Nevistić; Tomečak, João Escoval, Velkoski, Smolčić, Štefulj; Pavičić, Gnezda Čerin, Andrijašević (C), Lončar; Kulenović.

A disp.: Nwolokor (GK), Braut, Lepinjica, Yateke, Menalo, Raspopović, Anastasio, Capan.

All.: Simon Rožman.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi, David Silva; Portugués, Isak, Oyarzabal (C).

A disp.: Moyà (GK), Willian José, Januzaj, Muñoz, Guridi, Sagnan, Guevara, Bautista, Pacheco, López, Navarro, Arambarri.

All.: Imanol Alguacil.

Arbitro: Bartosz Frankowski (Polonia).

Assistente 1: Jakub Winkler (Polonia).

Assistente 2: Paweł Sokolnicki (Polonia).

Quarto Ufficiale: Krzysztof Jakubik (Polonia).

