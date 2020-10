LIVE TMW - DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 21), i finali: vincono Tottenham, Leicester e Villarreal

live DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 21), i finali: vincono Tottenham, Leicester e Villarreal

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

23.05 - Si chiude la prima giornata di Europa League con tante certezze e diversi risultati a sorpresa. Restate su TuttoMercatoWeb.com per le analisi dei match e per le voci di tutti i protagonisti. Patrick Iannarelli vi augura un buon proseguimento di serata.

23.02 - La classifica aggiornata dei gironi che hanno giocato nel secondo turno di questa prima giornata:

GRUPPO G: Leicester 3, Braga 3, AEK 0, Zorya 0.

GRUPPO H: Lille 3, Milan 3, Celtic 0, Sparta Praga 0.

GRUPPO I: Villarreal 3, Maccabi Tel Aviv 3, Qarabag 0,, Sivasspor 0.

GRUPPO J: Tottenham 3, Antwerp 3, Ludogorets 0, LASK 0.

GRUPPO K: CSKA Mosca 1, Wolfsberger 1, Feyenoord 1, Dinamo Zagabria 1.

GRUPPO L: Hoffenheim 3, Slovan Liberec 3, Gent 0, Stella Rossa 0.

23.00 - Ecco tutti i risultati delle ore 21.00:

Braga - AEK (G) 3-0

Leicester - Zorya (G) 3-0

Celtic - Milan (H) 1-3

Sparta Praga - Lille (H) 1-4

Maccabi Tel Aviv - Qarabag (I) 1-0

Villarreal - Sivasspor (I) 5-3

Ludogorets - Antwerp (J) 1-2

Tottenham - LASK (J) 3-0

Wolfsberger - CSKA Mosca (K) 1-1

Dinamo Zagabria - Feyenoord (K) 0-0

Hoffenheim - Stella Rossa (L) 2-0

Slovan Liberec - Gent (L) 1-0

---

BRAGA - AEK 3-0 (G)

21.00 - Si parte!

30' - Poche emozioni fino a questo momento, punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

39' - FRANSERGIO SFIORA IL GOL! Gran colpo di testa da parte del brasiliano, palla che esce di pochissimo!

40' - Uscita provvidenziale da Matheus, che sventa il pericolo bloccando il contropiede dell'AEK.

44' - IL BRAGA PASSA IN VANTAGGIO!!! Galeno, di testa, non sbaglia!!! Portoghesi che trovano il gol dell'1-0!!!

21.47 - Termina il primo tempo!

22.01 - Si riparte!

78' - PAULINHO!!! IL BRAGA TROVA IL 2-0!!! Galeno smarca praticamente chiunque, Paulinho non sbaglia!!!

88' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Horta arriva a rimorchio e sfrutta il pallone di Paulinho, portoghesi che chiudono il match!!!

22.52 - FINISCE IL MATCH!!! Dopo qualche difficoltà nel primo tempo i portoghesi chiudono la sfida nel finale e portano a casa tre punti importantissimi.

LEICESTER - ZORYA 3-0 (G)

21.00 - Si parte!

24' - Buona occasione per gli ospiti con Kabaev, ma Schmeichel blocca tutto in uscita. Foxes in difficoltà in questi primi minuti di gioco.

29' - MADDISON!!! LEICESTER IN VANTAGGIO!!! Dopo una serie di rimpalli in area di rigore il centrocampista inglese da due passi non sbaglia!!!

45' - IL LEICESTER TROVA IL GOL DEL 2-0!!! Barnes trova il secondo gol, inglesi che trovano il gol della tranquillità!!!

21.47 - Termina il primo tempo!

22.01 - Si riparte!

67' - TRIS DEL LEICESTER!!! Iheanacho sfrutta un errore clamoroso della difesa dello Zorya, le Foxes calano il tris!!!

22.50 - FINISCE IL MATCH!!! Lo Zorya ci ha provato durante tutta la sfida, ma le Foxes hanno sfruttato al meglio le occasioni create: 3 punti per gli inglesi che partono col piede giusto.

CELTIC - MILAN 1-3 (H)

21.00 - Si parte!

14' - MILAN IN VANTAGGIO!!! Gol di Krunic, rossoneri subito avanti!!!

42' - BRAHIM DIAZ RADDOPPIA!!! I rossoneri trovano il raddoppio, ottimo l'assist di Theo Hernandez!!!

21.47 - Termina il primo tempo!

22.01 - Si riparte!

76' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Il Celtic riapre il match con Elyounoussi!!!

92' - IL MILAN LA CHIUDE CON HAUGE!!! Tre punti per i rossoneri!!!

22.49 - FINISCE IL MATCH!!!

Segui la diretta testuale di Celtic-Milan su TuttoMercatoWeb.com!

SPARTA PRAGA - LILLE 1-4 (H)

21.00 - Si parte!

2' - OCCASIONE LILLE! David si coordina da due passi, ma non inquadra lo specchio della porta! Francesi a un passo dal vantaggio!

23' - Cartellino rosso per lo Sparta Praga! Espulso Krejci, ora i padroni di casa dovranno giocare fino al termine del match con un uomo in meno!

45' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Yazici supera Heca con una gran conclusione ad incrociare!!!

21.49 - Termina il primo tempo!

22.05 - Si riparte!

47' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Dockal, di prima intenzione, calcia in porta e porta il punteggio sull'1-1!!!

60' - ANCORA YAZICI!!! Assist perfetto di Bradaric, i francesi tornano di nuovo in vantaggio dopo il gol subito all'inizio del secondo tempo!!!

66' - IL LILLE DILAGA!!! Ikone sfrutta il contropiede e non sbaglia, francesi che trovano il doppio vantaggio!!!

75' - YUSUF YAZICI!!! IL LILLE CALA IL POKER!!! Tripletta per il turco, la squadra di Galtier chiude il match!!!

22.55 - FINISCE IL MATCH!!! I francesi vincono in trasferta grazie alla tripletta di Yazici, decisiva l'espulsione nel primo tempo di Krejci.

MACCABI TEL AVIV - QARABAG 1-0 (I)

21.00 - Si parte!

10' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! COHEN SBLOCCA IL MATCH!!! L'attaccante israeliano dribbla l'estremo difensore del Qarabag e non sbaglia!!!

32' - Gestione da parte dei padroni di casa, ma il Qarabag da qualche minuto ha alzato la pressione in fase offensiva.

21.47 - Termina il primo tempo!

22.02 - Si riparte!

22.52 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria di misura da parte dei padroni di casa che riescono a conquistare la vittoria col minimo sforzo.

VILLARREAL - SIVASSPOR 5-3 (I)

21.00 - Si parte!

13' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! IL VILLARREAL PASSA IN VANTAGGIO!!! Kubo sblocca la sfida, spagnoli subito avanti!!!

20' - IL VILLARREAL RADDOPPIA CON BACCA!!! L'ex Milan raccoglie un assist di Kubo e calcia di prima intenzione!!! Arriva subito il raddoppio del Submarino Amarillo!!!

32' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! GLI OSPITI RIAPRONO IL MATCH!!! Kayode sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa e davanti a Rulli non sbaglia!!!

35' - Calcio di rigore in favore dei padroni di casa!

37' - BACCA SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE!!! Samassa intuisce l'angolo giusto e nega la doppietta all'attaccante colombiano!!!

43' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gli ospiti trovano il gol del clamoroso pareggio con Yatabare!!!

21.47 - Termina il primo tempo!

22.03 - Si riparte!

57' - IL VILLARREAL TORNA NUOVAMENTE IN VANTAGGIO!!! Foyth, sugli sviluppi di un corner, batte a rete di testa e i riporta i suoi in vantaggio!!!

64' - GOL FANTASTICO DI GRADEL!!! Calcio di punizione perfetto, altra rimonta da parte degli ospiti!!!

74' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! PACO ALCACER RIPORTA IN VANTAGGIO IL VILLARREAL!!! Pochi minuti dal suo ingresso in campo e gol del 4-3, lo spagnolo colpisce ancora!!!

78' - PACO ALCACER!!! Lo spagnolo si trova il pallone in area di rigore e non sbaglia, diagonale imparabile per Samassa!!!

22.53 - FINISCE IL MATCH!!! Gara ricchissima di emozioni con il Sivasspor che ha rimontato il punteggio in due occasioni. Ingresso decisivo di Paco Alcacer che con una doppietta in 4 minuti ha chiuso la sfida.

TOTTENHAM - LASK 3-0 (J)

21.00 - Si parte!

18' - TOTTENHAM IN VANTAGGIO!!! Gran controllo di Vinicius e pallone in area per Lucas Moura, che da dentro l'area di rigore non sbaglia!!!

27' - GLI SPURS RADDOPPIANO!!! Bale mette in mezzo un pallone per Vinicius, ma Andrade anticipa tutti: autogol del LASK, londinesi sul velluto!!!

32' - In campo anche Bale, il gallese vuole ritrovare subito il ritmo partita.

21.47 - Termina il primo tempo!

22.03 - Si riparte!

54' - Buona prestazione anche da parte di Lamela, l'ex Roma è in serata: tra le linee è praticamente imprendibile, la squadra dello Special One gestisce.

84' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Tris del Tottenham, Son chiude il match con un gran controllo in area di rigore e un diagonale imprendibile!!!

22.52 - FINISCE IL MATCH!!! Tutto facile per la squadra di Mourinho che gestisce senza troppi sforzi il match e trova la prima vittoria in questa fase a gironi.

LUDOGORETS - ANTWERP 1-2 (J)

21.00 - Si parte!

31' - Partita tirata tra le due squadre, ma fino a questo momento nulla da segnalare: punteggio fermo sullo 0-0.

21.47 - Termina il primo tempo!

22.02 - Si riparte!

46' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Higinio controlla e calcia senza marcatura, i padroni di casa passano in vantaggio!!!

63' - ARRIVA IL PAREGGIO DELL'ANTWERP!!! Gerkens, sugli sviluppi di un corner, non sbaglia!!!

70' - OSPITI AVANTI!!! Errore della difesa del Ludogorets, Rafaelov si inserisce con i tempi contati e beffa tutti!!!

22.51 - FINISCE IL MATCH!!! Ottima vittoria per gli ospiti che rimontano lo svantaggio e iniziano nel migliore dei modi la competizione.

DINAMO ZAGABRIA - FEYENOORD 0-0 (K)

21.00 - Si parte!

8' - LIVAKOVIC PARA UN CALCIO DI RIGORE! Berghuis calcia forte, ma il portiere dei croati intuisce: punteggio che resta fermo sullo 0-0!

35' - Dopo il rigore sbagliato non ci sono state molte occasioni, i padroni di casa cercano varchi ma al momento nessuna rete al Maksimir di Zagabria,

21.47 - Termina il primo tempo!

22.03 - Si riparte!

73' - Cartellino rosso per Senesi!!! Il Feyenoord dovrà giocare ora con un uomo in meno fino al fischio finale!!!

22.51 - FINISCE IL MATCH!!! Nessun gol e poche emozioni, decisiva la parata di Livakovic nei primi minuti di gioco. Gli olandesi, invece, dovranno fare a meno di Senesi.

WOLFSBERGER - CSKA MOSCA 1-1 (K)

21.00 - Si parte!

5' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Il CSKA PASSA IN VANTAGGIO!!! Gaich, dal limite dell'area, non sbaglia: rasoterra imprendibile per Kofler!!!

34' - Padroni di casa che devono ancora reagire, i russi stanno gestendo senza problemi il vantaggio minimo ottenuto dopo pochi minuti.

41' - Calcio di rigore in favore dei padroni di casa!

42' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa pareggiano su calcio di rigore con Liendl!!!

21.47 - Termina il primo tempo!

22.03 - Si riparte!

22.51 - FINISCE IL MATCH!!! Un punto a testa, le due squadre si dividono la posta in palio.

HOFFENHEIM - STELLA ROSA 2-0 (L)

21.00 - Si parte!

23' - Qualche protesta da parte dei padroni di casa per un contatto in area di rigore, ma il direttore di gara lascia correre.

21.47 - Termina il primo tempo!

22.01 - Si riparte!

64' - I PADRONI DI CASA PASSANO IN VANTAGGIO!!! Baumgartner non sbaglia, Hoffenheim avanti!!!

94' - I PADRONI DI CASA CHIUDONO IL MATCH CON DABBUR!!! Finisce praticamente la sfida, primi tre punti per i tedeschi!!!

22.51 - FINISCE IL MATCH!!! Successo di misura per i padroni di casa che chiudono la sfida nel secondo tempo e intascano i primi tre punti.

SLOVAN LIBEREC - GENT 1-0 (L)

21.00 - Si parte!

22' - Yusuf ci prova, ma la conclusione viene neutralizzata da Roef.

30' - LO SLOVAN PASSA IN VANTAGGIO!!! Yusuf questa volta non sbaglia, padroni di casa avanti!!!

21.47 - Termina il primo tempo!

22.01 - Si riparte!

22.51 - FINISCE IL MATCH!!! Lo Slovan si impone grazie alla rete di Yusuf nel primo tempo, nulla da fare per il Gent che torna a casa con zero punti.

---

20.50 - Le squadre si stanno preparando per scendere in campo, tra pochi minuti il calcio di inizio dei 12 match.

20.30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 21.00. In campo anche il Leicester, le Foxes sfideranno lo Zorya. Partita fondamentale anche per il Villarreal contro il Sivasspor.

20.20 - Esordio per il Milan di Stefano Pioli, che sfiderà il Celtic. Impegno importante anche per il Tottenham, gli spurs di Mourinho se la vedranno contro il Lask.

20.15 - Finalmente ritorna l'Europa League. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale di tutti i match con calcio di inizio alle ore 21.00.