Liverpool, continua il pressing su Traoré ma il giocatore è vicino al rinnovo col Wolverhampton

Nonostante stia continuando anche fuori dal canonico periodo di mercato il pressing del Liverpool, Adama Traoré, attaccante del Wolverhampton, è sempre più vicino al rinnovo. A riportare la notizia è il Times che parla di un prolungamento in arrivo fino al 2024 per il calciatore che lo scorso 7 ottobre ha fatto il suo debutto con la Nazionale spagnola. Un rinnovo, questo, che non sembra essere uno dei classici accordi volti a far incassare una cifra maggiore al club di appartenenza, bensì una scelta di carriera dell'ex canterano del Barça verso un matrimonio a lungo termine con i Wolves.