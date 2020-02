Liverpool, contro il Watford senza tre giocatori

vedi letture

Liverpool senza tre giocatori in vista della sfida di domani contro il Watford: Jordan Henderson, James Milner e Xherdan Shaqiri non saranno disponibili. Jurgen Klopp spera di recuperare tutti in tempo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atlético Madrid, partita in programma mercoledì 11 marzo.