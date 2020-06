Lo Schalke e il rimborso per "estrema necessità": gli abbonati devono compilare un modulo

Tutti i club della Bundesliga stanno cercando di capire come rimborsare i tifosi che avevano acquistato biglietti o che erano proprietari di abbonamenti. Alcuni hanno provveduto a restituire gli importi scavalcando la burocrazia, altri hanno pensato di erogare buoni da utilizzare quando il pubblico potrà tornare a riempire gli stadi. C'è anche chi in cambio ha concesso dei buoni da spendere negli store ufficiali.

Come riporta Kicker, lo Schalke 04 ha deciso di non pagare in contanti, attenendosi rigorosamente alla legge. In parole povere, chi aveva sottoscritto un abbonamento potrà recuperare i suoi soldi prima del primo gennaio 2022 solo in caso di estrema necessità, ad esempio nel caso in cui sia disoccupato. In una lettera, il club ha chiesto di compilare un modulo in cui è presente questo passaggio: "Perché hai assolutamente bisogno del denaro? Ti preghiamo di giustificare la tua richiesta di difficoltà e, se possibile, ti preghiamo di fornire anche i documenti appropriati".