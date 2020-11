Lukaku felice per la conquista della Final Four: "Bastava un punto, ma volevamo vincere"

Romelu Lukaku ha commentato la vittoria di ieri contro la Danimarca ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA. L'attaccante belga dell'Inter ha realizzato una doppietta: "Da attaccante penso solo a segnare. Il secondo gol? Mi è arrivato un gran cross e sono riuscito a mettermi davanti al difensore, colpendo bene di testa. Una grande rete, sono soddisfatto. A volte è necessario essere un po' tesi per vincere, e lo abbiamo fatto stasera. L'ultima volta eravamo vicini alla qualificazione per la Final Four ma abbiamo perso piuttosto malamente contro la Svizzera. Sapevamo che un punto sarebbe bastato, ma non volevamo rischiare e siamo davvero felici di aver vinto".