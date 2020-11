Lutto nel calcio: in un incidente stradale muore Anele Ngcongca, ex nazionale sudafricano

Tragedia nel calcio africano e mondiale: Anele Ngcongca, terzino destro sudafricano, è morto in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente stradale nelle prime ore del mattino. Aveva 33 anni. Nella sua lunga carriera aveva vestito per 52 volte la maglia della Nazionale (disputando anche i Mondiali del 2010) e aveva giocato in Europa, nel Genk e nel Troyes.