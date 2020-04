Man City, Fernandinho chiude le porte alla MLS: "Ci ho pensato, ma sto bene qui"

Nel corso di una diretta Instagram con Kleberson, ex centrocampista brasiliano ora a Philadelphia, Fernandinho ha scartato l'ipotesi MLS, almeno per quanto riguarda il futuro prossimo, complice anche il rinnovo con il Manchester City fino al 2021: "Alla MLS ho pensato. E' un'offerta che per il futuro terrò sicuramente in considerazione, ma adesso io e la mia famiglia stiamo bene a Manchester".