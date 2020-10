Man City, Ferran Soriano: "Le squadre B necessarie per preservare i nostri talenti"

Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, ha affermato che la partecipazionae alla EFL (la Lega che comprende Championship, League One e League Two) non è più sostenibile per molti club a causa della pandemia. Il dirigente ha quindi suggerito di inserire le squadre B, che potrebbero anche aiutare nella crescita dei talenti e scongiurare il grande esodo verso la Germania: "In Inghilterra, dove le squadre B non sono ammesse, abbiamo un gap nella crescita di ragazzi che hanno 17 o 18 anni che non trovano il posto giusto per crescere e poi ci vengono portati via dalle squadre tedesche. Questa è una problematica da risolvere ora e forse la crisi ce ne darà occasione", ha detto Soriano durante una conferenza. Inoltre, si è scagliato contro le tante partite e la decisione di non adottare i cinque cambi: "Sono deluso che la Premier abbia deciso di non adottare le cinque sostituzioni, siamo gli unici ad aver deciso così nei 5 maggiori campionat".