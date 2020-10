Man City sotto shock: si è tolto la vita il 17enne Jeremy Wisten. Era depresso dopo lo svincolo

Grave lutto nel mondo del calcio inglese. È venuto a mancare il difensore 17enne Jeremy Wisten, ex calciatore dell'Academy del Manchester City. "La famiglia del Manchester City è rattristata nell'apprendere della morte dell'ex giocatore dell'Academy Jeremy Wisten", ha annunciato il club sul suo profilo Twitter. "Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. I nostri pensieri sono con voi in questo momento difficile", la chiosa.

Qualche settimana fa il giocatore nato in Malawi era rimasto svincolato proprio dai Citizens, cadendo in una brutta depressione che lo ha portato - riportano i principali media britannici - a togliersi tragicamente la vita.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.

