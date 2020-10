Man United, Bruno Fernandes: "Grande reazione dopo che ho sbagliato il rigore"

Dopo il 4-1 rifilato in rimonta al Newcastle, il giocatore del Manchester United Bruno Fernandes ha detto: "Abbiamo giocato bene, fatto davvero una bella partita, creato occasioni e ho sbagliato un rigore, quindi il risultato è giusto. Ci serviva la vittoria e non la prestazione ma abbiamo ottenuto entrambi. La motivazione era vincere. Certo, ero frustrato per aver sbagliato un rigore, ma dopo abbiamo avuto un'ottima reazione. Le critiche sono normali nel calcio. Questo è un grande club, abbiamo una grande pressione, ma siamo grandi giocatori. Siamo qui per questo. La squadra è unita, era il modo giusto per rispondere al 6-1 contro il Tottenham".