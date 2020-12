Man United, De Gea: "Dobbiamo credere nella vittoria della Premier, campionato aperto"

Nonostante la distanza dai primi posti in classifica, il portiere del Manchester United David De Gea ha spiegato che vede i Red Devils in lotta per il titolo di Premier League: "Penso che quest'anno la Premier League sia molto aperta, tante squadre si battono per il titolo. Dobbiamo sognare, dobbiamo credere che possiamo vincere la Premier League quest'anno e provarci. È una stagione molto strana. Ad essere onesti, ci sono molte squadre che lottano per il primo posto, quindi penso che dobbiamo essere molto concentrati in ogni partita e cercare di vincere la Premier League".