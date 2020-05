Man United, Solksjaer e il messaggio a Pogba: "Ok la personalità ma conta il collettivo"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato alla rivista United We Stand parlando dell'importanza del collettivo all'interno del suo spogliatoio: "La personalità è molto importante. Viviamo in un ambiente collettivo. Vogliamo giocatori che abbiano il giusto ego ma che abbiano anche la capacità di adattarsi al gruppo. In questa squadra non ci sono cattivi esempi in questo senso". Però parlando della passata stagione arriva l'affondo che pare riferito chiaramente a Pogba: "Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute, per esempio alcune questioni personali che sono state affrontate ma che dovevano essere rinviate all'estate. Preferisco avere un vuoto nella forza lavoro che casino nello spogliatoio".