Man.United, Solskjaer: "Abbiamo staccato la spina troppo presto. Vogliamo la testa del girone"

Nonostante il black-out della ripresa che poteva compromettere l'esito di una partita virtualmente finita, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjær è soddisfatto della vittoria che rafforza la leadership degli inglesi nel raggruppamento H di Uefa Champions League. Queste le sue parole, catturate dai microfoni di BT Sports: "Abbiamo visto tutti l'intensità che abbiamo messo in campo, i giocatori avevano voglia di fare bene e giocare una grande partita di Champions nel nostro stadio. Abbiamo creato tantissime occasioni e segnato dei gol davvero molto belli, sono molto soddisfatto. Quando poi vinci 3-0 e lasci e togli il piede dall'acceleratore dai sempre all'avversario il motivo di continuare a sperare e infatti siamo andati in difficoltà nella ripresa. Alla fine stiamo parlando di una vittoria per 4-1 in Champions League, non posso che essere contento. Siamo a un punto dalla matematica qualificazione ma il nostro obiettivo è farlo da primi del girone, quindi pensiamo subito alla prossima partita".