Manchester City escluso dalle coppe europee: lunedì alle 10.30 il verdetto finale del TAS

Il TAS si pronuncerà in via definitiva il prossimo 13 giugno, alle ore 10.30, sul ricorso presentato dal Manchester City dopo la decisione dell'UEFA di escluderlo dalle coppe europee per le prossime due stagioni. A comunicarlo sono i canali ufficiali dello stesso 'Tribunal Arbitral du Sport', che danno quindi appuntamento a lunedì mattina tanto per le sorti dei Citizens quanto per quelle del grande calcio europeo e dei campioni allenati da mister Guardiola.