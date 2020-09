Manchester City-Leicester 2-5, le pagelle: all'Etihad ecco il Vardy-show, si salva solo Mahrez

MANCHESTER CITY-LEICESTER 2-5

Marcatori: 4' Mahrez (M), 38', 54', 59' Vardy (L), 77' Maddison (L), 84' Aké (M), 88' Tielemans (L)

MANCHESTER CITY

Ederson 5,5 - Subisce cinque reti, non ha grandissime responsabilità specie sui rigori e sulla magia di Maddison. Ne intuisce due ma non riesce a metterci una pezza.

Walker 5 - Un inizio di quelli promettenti, numerose discese lungo la corsia destra del campo. Errore poi di attenzione dell'ex Tottenham, troppo ingenuo il suo intervento ai danni di Vardy per il primo rigore per le Foxes.

Eric Garcia 4,5 - Un primo tempo da protagonista, una seconda frazione da dimenticare. Lo spagnolo cede sotto i colpi di Vardy, ridicolizzato con il tacco e poi autore del fallo da rigore sempre sull'attaccante britannico.

Aké 6 - Uno acquisto caro quello del Manchester City quest'estate, una prestazione non convincente. Traballa, in coppia con Eric Garcia, per tutto il corso del secondo tempo. Un voto in più per il gol della speranza realizzato nel finale.

Mendy 5 - Fin troppo timido lungo la corsia mancina, da segnalare soltanto il traversone per la traversa di Delap. Regala anche spazio per Castagne soprattutto nell'azione del tacco di Vardy.

Fernandinho 5,5 - Pesa nel giudizio l'errore a pochi metri dalla porta con il colpo di testa, per il resto solita prestazione sufficiente. Viene sacrificato da Guardiola per l'inserimento di una punta. (Dal 52' Delap 6 - Guardiola si gioca questa carta, tocca un pallone e colpisce la traversa).

Rodri 6 - Una delle poche note liete della giornata del Manchester City, interpreta il classico ruolo del mediano di contenimento. Tantissimi i palloni recuperati in mezzo al campo, peccato non basti per i Citizens.

Mahrez 6,5 - Non poteva mancare il gol dell'ex proprio all'inizio della contesa, perfetto anche con il piede meno forte e pallone all'incrocio dei pali. Un'altra occasione creata nella ripresa, a tratti predica nel deserto.

De Bruyne 6 - Prova ad accendere qualche lampo di luce nella manovra farraginosa dei Citizens, oltre al gol di Mahrez infatti sono suoi i due palloni pericolosi serviti a Fernandinho e Rodri. Suo l'assist per Aké.

Foden 4,5 - Non sfrutta benissimo l'opportunità di mettersi in mostra, avulso dal gioco e dalla manovra del Manchester. Viene chiamato poco in causa e finisce per nascondersi alle spalle di Castagne. (Dal 65' Ferran Torres 5 - Nessuno nota il suo ingresso in campo).

Sterling 5 - Non è un vero centravanti, fatica nei movimenti e viene sempre murato da Soyuncu. Nessuna zampata dell'ex Liverpool, poche volte finisce senza mai tirare in porta.

LEICESTER

Schmeichel 6 - Subisce due reti negli unici veri tiri in porta del Manchester City, imparabili. Per il resto è spettatore non pagante dello spettacolo offerto dagli uomini di Rodgers.

Amartey 6 - Buona prestazione ma non a livello dei due compagni di reparto, paga qualche eccesso di foga che lo portano anche a ricevere un giallo pericoloso. Per il resto soffre poco.

Evans 6,5 - Sui palloni alti non ha alcun rivale, piazzato al centro del trio di difesa da Rodgers riesce a chiudere gli spazi per Sterling. Nel finale costretto ad uscire per un problema fisico ma la prestazione è ottima. (Dal 80' Fuchs sv).

Soyuncu 7 - Fin dallo scorso anno è stato il successore del posto lasciato vuoto da Maguire, sicuramente non ha fatto rimpiangere l'attuale centrale del Manchester United. Ennesima prova impeccabile del turco.

Castagne 7 - Il gol all'esordio ed un'altra prestazione positiva, il belga anche in Premier League continua a far bene. Occupa bene la propria zona di campo e mette il bavaglio al giovane Foden. Nel secondo tempo anche l'assist per Vardy.

Mendy 6 - Il suo ruolo è quello di argine davanti alla difesa, funziona anche se non perfettamente. Prova a mettere un freno a De Bruyne, non demerita e strappa la sufficienza.

Tielemans 7 - Nota stonata nel centrocampo delle Foxes, l'ex Monaco fatica a prendere i ritmi ed entrare nel vivo della manovra. Tutt'altra storia nella ripresa, giocate e verticalizzazioni vincenti. Nel finale mette la firma con il rigore realizzato.

Justin 5,5 - In fase di spinta nulla da eccepire, soffre invece quando c'è da mettere un freno a Mahrez. Sfortunato il suo tocco di testa che di fatto diventa un assist per il vantaggio dell'algerino.

Praet 6,5 - L'ex Sampdoria, anche nel momento di maggiore difficoltà del Leicester, è sempre sugli scudi. Buone aperture per i compagni, dialoga spesso di prima intenzione senza commettere errori. (Dal 69' Maddison 7 - Si alza dalla panchina, entra in campo e decide. Il Leicester chiude la contesa con il suo talento più puro. Magia del dieci e gara in cascina).

Barnes 7 - Comincia con il freno a mano tirato, fatica a trovare la giusta posizione poi fa la differenza. Quando si piazza sulla trequarti, si rende protagonista delle due imbucate dal quale nascono i rigori per le Foxes.

Vardy 8 - Bestia nera, bomber implacabile e come sempre eroe del più bel campionato del mondo. Doppietta alla prima di campionato, adesso una tripletta per mandare al tappeto il City. Implacabile per due volte dal dischetto, non si fa mancare nulla ed in un grande teatro come l'Etihad regala un colpo da maestro: tacco e pallone in fondo al sacco. (Dal 86' Iheanacho sv).