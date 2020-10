Manchester United, Bruno Fernandes: "Posso migliorare ancora. Un onore indossare la fascia"

Bruno Fernandes, attaccante del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il PSG: "Penso di aver giocato bene negli ultimi mesi ma dobbiamo sempre migliorare e fare meglio. Posso e devo fare meglio. I miei numeri sono buoni ma sono sicuro di poter fare ancora di più. Quando giochi in un club come questo, devi pensare a vincere i trofei. Non so se vinceremo, ma è importante la mentalità e quella dello United è vincere o vincere. Sarebbe bello se potessimo vincere qualcosa in questa stagione e lo vogliamo fortemente. Io capitano? Non lo sapevo, l'ho scoperto ora in conferenza stampa. E' un onore sostituire il capitano Maguire in questa occasione, è un traguardo importante".