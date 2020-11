Manchester United, Henderson vuole più minuti: può partire in prestito a gennaio

vedi letture

Come riportato dal Sun, a gennaio il portiere Dean Henderson potrebbe lasciare il Manchester United. Il motivo è pressoché detto: troppo poco lo spazio garantito al 23enne dai Red Devils, con l'estremo difensore, rientrato dopo due stagioni eccellenti in prestito allo Sheffield United, che vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione per far parte del gruppo di Southgate per Euro 2020. Sulle sue tracce Brighton e Leeds in Premier League, e Bournemouth in Championship.