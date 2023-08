ufficiale Crystal Palace, novità tra i pali. Preso Henderson dal Manchester United

Nuova avventura in Inghilterra per Dean Henderson. L'ormai ex portiere del Manchester United, infatti, è passato al Crystal Palace. Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito ufficiale delle Eagles: "Il Crystal Palace è lieto di confermare il trasferimento del portiere Dean Henderson dal Manchester United per una cifra non resa nota.

Il 26enne nazionale inglese ha firmato un contratto quinquennale con il club e diventa il terzo arrivo senior del Palace nella finestra di mercato estiva insieme a Jefferson Lerma e Matheus França.

Prodotto dell'accademia dello United, Henderson, nato in Cumbria, è ampiamente considerato uno dei migliori portieri del paese, rinomato per i suoi riflessi acuti, le impressionanti parate e la distribuzione accurata.

Oltre ad accumulare 29 presenze con i Red Devils – giocando in UEFA Champions League ed Europa League – Henderson ha anche recitato in periodi di prestito allo Sheffield United e al Nottingham Forest nella massima serie.

Si è assicurato il Guanto d'Oro del campionato quando i Blades hanno vinto la promozione nel 2018/19, vincendo il premio Giovane Giocatore dell'anno del club, prima di collezionare 24 reti inviolate in 67 partite di Premier League negli ultimi quattro anni, trascorsi a Sheffield, Manchester e Nottingham.

Henderson ha fatto parte della squadra inglese che ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 in Slovacchia nel giugno 2017 e ha esordito in nazionale maggiore vincendo 3-0 sulla Repubblica d'Irlanda nel novembre 2020".