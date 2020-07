Manchester United, i red devils vogliono fare follie per Sancho: sei giocatori sul mercato

Il Manchester United è disposto a cedere ben sei giocatori per poter arrivare a Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund seguito ormai da tempo. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, Alexis Sanchez, Chris Smalling, Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard e Diogo Dalot vengono ritenuti cedibili da Solskjaer: i red devils ascolteranno le probabili offerte, ma ovviamente i sei calciatori non verranno svenduti. La priorità è cercare maggiore liquidità - sia per quanto riguarda la cifra richiesta dal Dortmund sia per sfoltire gli ingaggi - per cercare di convincere sia il club giallonero che il calciatore inglese.