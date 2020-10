Manchester United, le 4 alternative a Sancho. Dembele il preferito, Sarr opzione last-minute

Il Manchester United proverà fino all'ultimo momento utile a strappare Jadon Sancho al Borussia Dortmund. Con il passare dei giorni, però, l'operazione si fa sempre più difficile e così i Red Devils si sono attivati per reperire sul mercato giocatori alternativi alla stellina dei gialloneri.

Ad oggi, stando a quanto riportato da SkySport UK i nomi al vaglio della dirigenza dello United sono quattro: Ousmane Dembele del Barcellona, Ismaila Sarr del Watford, Luka Jovic del Real Madrid ed Edinson Cavani svincolato dopo l'avventura al PSG.

Se, però, l'attuale giocatore del Barcellona rappresenterebbe l'opzione migliore, l'ex Napoli e il centravanti dei Blancos, invece, sono visti come alternative parziali a Sancho dato che non sono esterni d'attacco bensì centravanti. Ipotesi di mercato che "costringerebbero" Ole Gunnar Solskjaer a spostare Anthony Martial sugli esterni. Sarr del Watford rappresenta, invece, l'opzione last-minute in quanto il mercato interno in Inghilterra non termina il 5 ottobre ma il 16.