Manchester United, Paul Pogba va verso il rinnovo: il Real Madrid si allontana

Paul Pogba rimarrà al Manchester United. Il centrocampista francese nelle ultime settimane è tornato a giocare con continuità e molto probabilmente resterà in Premier League. Secondo quanto riportato dal The Sun, nelle prossime settimane ci potrebbe essere il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Si allontana dunque l'ipotesi di un trasferimento al Real Madrid: per il momento il francese rimarrà in maglia red devils.