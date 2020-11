Manchester United, Pogba ancora ko: salterà la sfida contro il Southampton

Paul Pogba salterà la sfida di domani contro il Southampton. Il centrocampista francese non sta vivendo un buon momento al Manchester United e dopo aver saltato la sfida contro il West Bromwich della scorsa settimana, non sarà a disposizione di Solskjaer anche domani a causa di un problema ricorrente alla caviglia. Per questa trasferta i Red Devils inoltre dovranno fare a meno anche di Scott McTominay che come Pogba, non si è allenato quest'oggi con il resto della squadra.