Marsiglia, ultras uniti contro la proprietà: "Non compenseremo più la vostra incompetenza"

Durissimo comunicato congiunto da parte di tutti i gruppi ultras dell'Olympique Marsiglia, che ancora una volta invitano il proprietario, Frank McCourt, e il presidente, Jacques-Henri Eyraud, a lasciare il club per incompetenza: "Ci è sembrato logico, un mese fa, lasciare gli importi degli abbonamenti al club per aiutarlo in un periodo difficile. Tuttavia, dopo gli ultimi risvolti, ci chiediamo: come siamo arrivati ​​a un tale deficit? È facile rivendicare uno sforzo finanziario da parte dei tifosi, giocando sul loro amore incondizionato verso il club quando, allo stesso tempo, il presidente non è in grado di pagare gli stipendi astronomici di molti giocatori, di cui è comunque l'unico responsabile. La scelta di lasciare questi soldi, adesso, non ci sembra più ovvia. Sta davvero a noi compensare l'incompetenza dei nostri leader? Abbiamo denunciato per anni e continueremo a farlo ogni volta che sarà necessario. Ma la proprietà se ne vada!".