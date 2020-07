MLS, Dallas alza bandiera bianca: la squadra si ritira dal torneo dopo la positività di 10 giocatori

I Dallas si sono ritirati dal torneo MLS in Florida dopo che 10 dei suoi giocatori sono risultati positivi al coronavirus. La Major League Soccer afferma che dei 557 giocatori in 'ritiro' in un paio di hotel del Walt Disney World, 13 hanno dato risultati positivi. Dieci sono della formazione di Dallas, due di Nashville e uno dei Columbus Crew. Non sono noti i nomi dei giocatori coinvolti. Proprio a causa del numero di giocatori coinvolti, è stato stabilito che l'FC Dallas non poteva continuare nel torneo.