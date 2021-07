Ali Adnan (27) saluta i Vancouver Whitecaps. Il terzino iracheno mette fine alla sua esperienza in Major League soccer dopo due anni, 53 presenze, 10 assist e tre goal. L'accordo è stato raggiunto in maniera amichevole.

Adnan è stato il primo calciatore ad esordire e segnare in serie A, nel febbraio 2016 con la maglia dell'Udinese, dove ha raccolto 70 apparizioni complessive. Molto più breve la parentesi all'Atalanta.

Per quanto riguarda il calcio internazionale, Adnan è un vero e proprio monumento della rappresentativa asiatica, con la quale ha disputato ben 80 partite.

“I am also very grateful for all the support from the #VWFC fans, my teammates and everyone at the club for two memorable seasons. I will forever be a fan of this club and Vancouver will always have a special place in my heart.” 💬 @aliadnankadhem pic.twitter.com/kT4wIUHeyG

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) July 3, 2021