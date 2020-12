MLS, domenica l'ultimo atto. Seattle pronto a difendere il titolo contro i Columbus Crew

I Seattle Sounders, campioni in carica della MLS, potranno difendere il proprio titolo. La franchigia dello stato di Washington si è infatti qualificata per la finale playoff battendo nell’ultimo atto della Western Conference Minnesota per 3-2. Appuntamento domenica alle ore 2 italiane per l’ultimo anno della stagione 2020 contro i Columbus Crew.