Ufficiale Niente Italia per Pedro de la Vega. Il talento argentino vola a Seattle

Pedro de la Vega è stato a lungo un obiettivo dei club di Serie A. Vicinissimo prima al Genoa, che insieme all'Inter voleva provare a portare il giovanissimo 'Pepo' in Liguria, poi al Parma e all'Atalanta e infine alla Fiorentina. Su di lui si era mosso anche il Brighton di Roberto De Zerbi, ma alla fine il classe 2001 non approderà in Europa. Si è infatti trasferito a Seattle, che ha pagato al Lanus 6,5 milioni per il suo cartellino. L'esterno offensivo ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2027 e vestirà la maglia numero 10.