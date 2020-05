Monaco, nessuno sconto per Gelson Martins: sarà squalificato fino a novembre

vedi letture

Nonostante la pausa dovuta all'emergenza Coronavirus, Gelson Martins non godrà di uno sconto sulla squalifica di sei mesi subita lo scorso febbraio. Il giocatore del Monaco nella sfida contro il Nimes dello scorso 1° venne espulso poiché durante l'incontro aveva spinto l'arbitro Lesage in un paio di occasioni e venne poi punito con una squalifica esemplare di sei mesi. Tuttavia la Federazione francese, ha ritenuto che il giocatore non abbia ancora scontato tale squalifica, a causa dello stop forzato per pandemia e non potrà dunque tornare in campo prima di novembre.