Morta la madre di Guardiola, il messaggio del Barça: "Sono tempi duri, riposa in pace"

vedi letture

Arriva anche il tweet del Barcellona per mostrare il proprio cordoglio a mister Pep Guardiola dopo la triste scomparsa della madre : "Noi del Barcellona piangiamo la perdita di Dolors Sala, in questi tempi difficili, e ci uniamo alle condoglianze per Pep Guardiola, la famiglia e gli amici. Riposa in pace", il messaggio dell'ex club del tecnico spagnolo.